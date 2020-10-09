МЧС – о последствиях пожара на военных складах: Крупные очаги ликвидированы

Крупные очаги пожаров у населенных пунктов в Скопинском районе ликвидированы. Об этом ГУ МЧС по Рязанской области сообщило вечером 9 октября.

- В настоящее время подразделения МЧС России сосредоточены на 6 боевых участках, где проводится тушение очагов лесной подстилки, сухой растительности и отдельных очагов тления, - рассказали в ведомстве.

В результате возгорания на военной части, взрывов снарядов на складах боеприпасов и дальнейшего распространения огня уничтожено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские Хутора (14) и Дегтярка (7).

В Минобороны, в свою очередь, заявили, что приступают к восстановлению военного городка и подготовке его к «зимнему периоду эксплуатации».