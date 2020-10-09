Медики рассказали о состоянии пожарного, пострадавшего при взрывах боеприпасов в Скопинском районе

Фото: МЧС по Рязанской области.

О состоянии пострадавших в результате взрывов боеприпасов в Скопинском районе сообщил РИА «Новости» заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

В больницах региона находятся 16 человек: из них десять – в Ряжске, четверо – в Скопине, двое – в Рязанской ОКБ.

Состояние 39-летнего пожарного загоревшейся воинской части, получившего ожоги лица и глаз, оценивается, как средней степени тяжести. В настоящее время он проходит лечение в ожоговом отделении ОКБ.

Состояние наиболее серьезно пострадавшей женщины, оценивается как тяжелое. Она находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ.

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