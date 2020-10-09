«Единая Россия» подвела итоги мониторинга обеспечения школьников горячим питанием в регионах

Мониторинг проходил в течение сентября. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов.

Главный вывод по итогам мониторинга – существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет. Деньги из федерального бюджета на эти цели поступили в регионы в полном объеме. Более 80% школ готовят горячие завтраки и обеды самостоятельно, около 18% привозят еду, еще полтора процента кормят детей в других столовых. В отдельных случаях выдают продуктовые наборы.

Непосредственно рацион питания в школах не вызвал нареканий. При этом фактически в каждой десятой школе страны ученикам начальных классов, которые болеют, к примеру, диабетом или имеют непереносимость тех или иных продуктов, готовят по специальному меню.

График питания школьников сформирован с учетом наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой. В школьных столовых установлены рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, перед входом размещены антисептики, предусмотрена дополнительная дезинфекция столов и посуды.

Организаторы мониторинга отметили, что некоторые региональные практики по обеспечению школьников горячим питанием можно рекомендовать к использованию в других субъектах.

Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания. Свыше 85% опрошенных им удовлетворены. При этом участники опроса предложили, к примеру, добавить в меню больше фруктов и овощей, а также организовывать «шведские столы».

«Тема полноценного школьного питания очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Она включает в себя не только вопросы качества еды, контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое соблюдение санитарных норм и правил, организацию питания для детей с особенностями в развитии, ведомственный контроль, – отметила координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. – Все эти аспекты требуют комплексного и системного решения с едиными подходами для всех регионов, то есть в формате федеральной системы школьного питания. Поэтому этот вопрос «Единая Россия» будет не только постоянно держать на контроле, но и предлагать механизмы по улучшению работы этой системы на всех этапах. Мы будем добиваться, чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание, но, и чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности».

Как рассказала региональный координатор партпроекта «Новая школа», член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина, с 1 сентября все дети, обучающиеся в 1-4 классах, получают бесплатное горячее питание 1 раз в день. Время питания зависит от того, в какую смену обучается ребенок.

По словам главы администрации города Рязани Елены Сорокиной, стоимость порции составляет 86,99 руб. Теперь в состав обедов вошли фрукты, стало больше кисломолочных продуктов, сама порция стала больше и калорийней.

Детям, имеющим право на льготное питание, положено двухразовое питание – обед и полдник. Стоимость питания для льготников, как и в прошлом году, осталась 95 рублей. Из них 86,99 руб. – горячее питание, остальное – полдник, который включает горячий напиток и выпечку.

«С начала учебного года были жалобы со стороны родителей. Ситуация в данный момент исправляется, но еще есть над чем работать», – подчеркнула региональный координатор партпроекта «Новая школа».

Специалисты горадминистрации Рязани изучали ситуацию в родительских чатах и анкетировали директоров школ. По словам главы администрации Елены Сорокиной, 79,47% родителей детей начальной школы, заполнивших анкеты, в целом довольны переходом на новую систему питания.

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