В Рязани за взятку задержали инспектора МРЭО Илью Капранова

Инспектора рязанского МРЭО ГИБДД Илью Капранова задержали за взятку, сообщает «НГ-Рязань».

Как отмечает издание, офицер полиции якобы получил взятку за «ускорение регистрации автомобилей». Кроме того, инспектору вменяют несколько эпизодов получения взяток через посредника. Сумма «вознаграждения» незначительная, но материалы уже находятся в следственных органах.

В настоящее время Илья Капранов уволен из органов МВД.

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