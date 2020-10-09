Прокуратура выяснит, нападала ли собачья стая на ребенка в Рязани

Прокуратура Московского района Рязани проверит информацию о нападении собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что возле школы №55 по улице Юбилейной свора собак напала на ребенка.

«Обращение в службу отлова диких животных не дало результатов, просьбу о помощи проигнорировали. Куда еще можно обратиться, чтобы решить эту проблему?» - говорится в сообщении.

В комментариях под новостью разгорелись нешуточные споры:

«Как напала? Подошла и гавкнула? В травмпункты Рязани в ближайшие дни с жалобами на укусы собак не поступали, я выяснила. Мнительные мамаши, трусливые дети», - написала одна из рязанок.

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