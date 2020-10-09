В 24 точках Рязанской области за сутки выявили коронавирус

Опергруппа опубликовала данные о распространи коронавируса в Рязанской области на 9 октября. Если верить официальной статистике, положительными оказались еще 74 теста на COVID-19 в 24 населенных пунктах. К слову, выше отметки в 70 заболевших за сутки наш регион не поднимался с начала июня.

В Рязани зарегистрирован 31 случай заражения. Очередной ощутимый прирост (особенно в сравнении с другими районными центрами) произошел в Скопине. Этот город даже мог выйти на второе место после Рязани, если бы еще два человека не подхватили инфекцию в Ряжске. Даже больше Скопина - 9 заболевших - прибавилось в Рыбном.

На карте пандемии продолжают появляться все новые точки. На сей раз первые случаи выявили в поселке Поплевинский (Скопинский район), деревне Дуброво (Касимовский район) и деревне Коренёво (Клепиковский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим те из них, где произошли изменения по сравнению с 8 октября:

- Рязань - 4535 случаев (+31);

- Рязанский район - 400 (+1) (Заборье - 23 (+1));

- Ряжск - 243 (+2);

- Скопин - 242 (+8);

- Рыбное - 225 (+9);

- Касимов - 209 (+2);

- Сасово - 201 (+2);

- Новомичуринск - 162 (+1);

- Шиловский район - 159 (+2) (Лесной - 49 (+1), Желудево - 19 (+1));

- Скопинский район - 149 (+1) (Поплевинский - 1 (+1));

- Рыбновский район - 149 (+2) (Новое Батурино - 7 (+1), Ходынино - 3 (+1));

- Касимовский район - 138 (+5) (Погост - 6 (+2), Инкино - 2 (+1), Малеево - 2 (+1), Дуброво - 1 (+1));

- Клепиковский район - 137 (+1) (Коренёво - 1 (+1));

- Александро-Невский - 77 (+1);

- Александро-Невский район - 64 (+1) (Норовка - 3 (+1));

- Старожиловский район - 62 (+1) (Рязанские сады - 10 (+1));

- Старожилово - 52 (+2);

- Милославское - 38 (+1);

- Путятинский район - 27 (+1) (Песочня - 2 (+1)).