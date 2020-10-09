«Единая Россия» намерена серьезно обновить состав кандидатов на выборы в Госдуму

Фото: РОО "Единая Россия".

Кадровый проект партии «ПолитСтартап» показал свою эффективность и будет расширен: накануне выборов в Государственную Думу он впервые пройдет во всех регионах страны. Такое решение озвучил сегодня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками «ПолитСтартапа», которые стали депутатами разных уровней по итогам ЕДГ-2020.

На сентябрьских выборах «Единой России» удалось удержать и укрепить политическое лидерство во многом благодаря участию в них молодых политиков, отметил Дмитрий Медведев. Они представляли больше трети кандидатов.

«Проект «ПолитСтартап» открыл для тысяч молодых людей по всей стране путь в политику. Каждый из вас работал в крайне непростой избирательной кампании – теперь вы все закаленные политические бойцы. Она проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса и связанной с этим социальной изоляции. Но вы смогли одержать верх над политическими оппонентами», — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам встречи.

Сейчас «ПолитСтартап» готовит молодежь к участию на местных и региональных выборах. В этом году многие кандидаты, которые обучались у наставников из «Единой России», получили депутатские мандаты в городских и областных собраниях депутатов. Теперь в партии будут готовить кандидатов к выборам в Госдуму. На площадке Высшей партийной школы обучат 150 человек по образовательному модулю «Политический лидер». Весной 2021 года они смогут принять участие в предварительном партийном голосовании к выборам в Госдуму.

В то же время «Единая Россия» ужесточит требования к участникам «ПолитСтартапа».

Кроме того, по предложению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, будет снято ограничение по возрасту для участников «ПолитСтартапа». Сейчас оно составляет 35 лет.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что «Единой России» нужны «активные, успешные, настойчивые, эффективные кандидаты». Такие как раз и помогли партии на ЕДГ-2020. И от того, как они будут работать на улучшение жизни людей, зависит успех партии на выборах в Госдуму в 2021 году.

Поэтому одна из центральных задач – создать Народную программу, подчеркнул Дмитрий Медведев. Она базируется на предложениях, которые члены партии собирали во время работы с избирателями. В ближайшее время, по словам председателя «Единой России», пройдет заседание программной комиссии партии, где начнут разрабатывать документ.

Партия выходила с Народной программой на думские выборы в 2016 году. Тогда это принесло ей успех. Поэтому «Единой России» не нужно бояться конкуренции ни со стороны политических тяжеловесов, ни со стороны новых партий. Однако именно в 2021 году ожидается серьезная борьба со стороны политических оппонентов, поэтому «Единой России» нужно работать безупречно, отметил Дмитрий Медведев.

Он отметил также, что все члены «Единой России» хотят видеть партию «солидной политической силой», которая «будет существовать долго и помогать людям в исполнении их предложений, наказов».

«Партия должна быть абсолютно эффективной силой, а не просто партией, которая заинтересована в достижении результатов в конкретном электоральном цикле. Надеюсь, что мы с вами вместе этого и достигнем», – резюмировал Дмитрий Медведев.

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