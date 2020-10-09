Прокуратура ищет источники распространения в Рязани вонючего воздуха

Межрайонная природоохранная прокуратура с лабораторией минприроды ищут в Рязани источники возможных выбросов загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, несколько последних дней рязанцы задыхаются от резкого неприятного запаха, который распространился буквально по всему городу. Если раньше на вонь в городе жаловались преимущественно жители микрорайона Дашково-Песочня, то сейчас претензии к властям поступают со всех районов, в том числе – центральных улиц (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!