Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки заразились 65 человек, на очереди еще 74

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 9 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 октября в Рязани и области выявили еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает опергруппа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 8654 человек.

Еще 74 положительных теста находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 8728 человек.

Ранее мэрия сообщила о количестве зараженных коронавирусом по районам города за сутки. Второй день подряд резкий прирост фиксируют в Железнодорожном районе (читать подробнее).

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