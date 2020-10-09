В жесткой аварии на трассе в Рыбновском районе погибли два молодых человека

Фото с места ДТП.

В четверг, 8 октября, в Рыбновском районе на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. 19-летняя летняя девушка, управляя иномаркой Citroen, врезалась в грузовик MAN с полуприцепом, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

В результате аварии легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а двое пассажиров – молодые люди 22-х и 23-х лет – скончались на месте происшествия. Сама девушка с травмами была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.