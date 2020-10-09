В 2021 году в Кальном начнут строить школу на 1100 мест. Фото: администрация Рязани.
В 2021 году власти Рязани запланировали строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Кальное, сообщает управление капитального строительства. Построят школу на деньги федерального, областного и городского бюджетов.
В этом году для строительства определили земельные участки в районе ручья Быстрец, а также разработали проектную документацию.
5 октября государственная экспертиза выдала положительное заключение на проектные документы и результаты инженерных изысканий по объекту.
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