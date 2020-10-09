В больницах Рязани резко увеличилось количество больных, зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 9 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 9 октября в больницах Рязанской области находится 251 человек, зараженный коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на 27 человек больше, чем двумя сутками ранее. Из них 10 (+3) детей.

Состояние 51 (-5) человека врачи оценивают как удовлетворительное, 183 (+27) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, из них 7 (-1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

Ранее мэрия сообщила о количестве зараженных коронавирусом по районам города за сутки. Второй день подряд резкий прирост фиксируют в Железнодорожном районе (читать подробнее).

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