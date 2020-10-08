Троллейбус №16 в Рязани изменил свой маршрут

С 8 октября схема движения троллейбусов №16 «Комбайновый завод – площадь Мичурина» изменилась, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Теперь троллейбусы будут следовать до площади Соборной. Причина изменения маршрута – дорожные работы на улице Маяковского и ограничение проезда на участке от улицы Кудрявцева до улицы Пролетарской.

«Троллейбусы возобновят движение по прежней схеме после завершения ремонта. Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении администрации.

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