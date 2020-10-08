В Скопинском районе, пострадавшем от ЧС, восстановили газоснабжение

В Скопинском районе полностью восстановили газоснабжение двенадцати населенных пунктов. Газ пустили в деревни Свистовка, Летово, Гореловка, Рановка, Московка, Конюхово, Кузьминка-2, Желтухино и села Костемерево, Шелемишево, Городецкое, Новобараково. Об этом сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Напомним, газоснабжение 13 населенных пунктов Скопинского района приостановили в связи с пожаром на территории воинской части. В зоне отключения продолжает находиться воинская часть и деревня Шелемишевские Хутора. Как только последствия ЧС ликвидируют, газ пустят и там.
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