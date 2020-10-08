Юлия Рокотянская поздравила с днем рождения Почетного гражданина Рязани Михаила Малахова

Фото: Рязанская городская Дума.

Михаил Георгиевич Малахов - ученый, путешественник, государственный и общественный деятель, Председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества. Более 40 лет он посвятил организации экспедиций в различные регионы мира, из них более 30 лет - в Арктику и Антарктиду. В 1992 он впервые за 1000-летнюю историю России пронес трехцветный российский флаг до Северного полюса.

В 1995 году Михаил Георгиевич вместе с канадцем Ричардом Вебером совершил впервые в истории полярных экспедиций уникальный автономный поход от Канады до Северного полюса и назад, за что ему было присвоено звание Героя России. В 1998 - 2003 годах Михаил Малахов был организатором экологической очистки российской антарктической станции «Беллинсгаузен».

Он является одним из создателей программы «Географическое наследие России». В рамках этой программы организовал 13 научно-исследовательских экспедиций в бывшую Русскую Америку - на Аляску, Алеутские и Гавайские острова - по следам российских первопроходцев (2009-2019), три экспедиции на Шпицберген (2014, 2016) и экспедицию в Центральную Азию (2018).

Михаил Малахов - кавалер орденов «Дружбы народов», «За личное мужество», отмечен правительственными наградами Канады, носит звания «Почетный полярник», «Почетный радист». Его имя занесено в Книгу рекордов России.

Юлия Рокотянская поздравила Михаила Георгиевича с днем рождения.

- Своим трудом Вы прославляете наш город, - сказала она, - от всей души благодарю Вас за неравнодушный подход к тому делу, которому Вы служите, за просветительскую работу, которую ведете.

Юлия Рокотянская пожелала имениннику здоровья, бодрости духа и реализации задуманных проектов и вручила памятный знак «925 лет со дня основания города Рязани».

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