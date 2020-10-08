Больше всего случаев COVID-19 вновь обнаружили в Рязани и Скопине

8 октября опергруппа опубликовала свежие данные о распространении COVID-19 в Рязанской области. Исходя из официальной статистики, в Рязани за сутки выявили 34 новых случая заражения, вслед за ней - Скопин с шестью случаями. Причем для Скопина это уже не первый коронавирусный скачок за последнее время.

География пандемии внутри региона вновь расширилась. Первые заболевшие зарегистрированы в селе Остроухово Захаровского района и селе Песочня Путятинского района. Кстати, в Путятинском районе цифры не сходятся - Роспотребнадзор «забыл» указать еще точку на карте, где произошел прирост.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 7 октября:

- Рязань - 4504 случая с начала пандемии (+34);

- Рязанский район – 399 (+3) (Листвянка – 11 (+1), Алеканово – 5 (+1), Казарь – 2 (+1));

- Ряжск – 241 (+1);

- Скопин – 234 (+6);

- Касимов – 207 (+2);

- Сасово – 199 (+3);

- Новомичуринск – 161 (+1);

- Спассккий район – 136 (+2) (Ижевское – 22 (+1), Огородниково – 4 (+1));

- Шилово – 109 (+1);

- Александро-Невский – 76 (+2);

- Александро-Невский район – 63 (+1) (Каширин – 11 (+1));

- Старожиловский район – 61 (+1) (Рязанские сады – 9 (+1));

- Сапожок – 58 (+1);

- Пронский район – 52 (+1) (Октябрьское – 5 (+1));

- Спасск-Рязанский – 50 (+1);

- Захаровский район – 46 (+1) (Остроухово – 1 (+1));

- Захарово – 32 (+1);

- Путятинский район – 26 (+2) (Песочня – 1 (+1), …)

- Путятино – 24 (+1).