Убийцу ветерана войны и его супруги приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

8 октября в Рязанском областном суде вынесли приговор Максиму Куприну, обвиняемому в особо жестоком убийстве двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, с целью грабежа.

Как установили следователи СУ СК России по Рязанской области и суд, в конце сентября 2019 года Куприн под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, где проживали ветеран Великой Отечественной войны Павел Макеев и его супруга Римма Федоровна.

Напав на пожилых людей, он убил их молотком, а после этого похитил из квартиры деньги и другое имущество супругов на общую сумму около 18 тысяч рублей.

Рязанский областной суд признал Максима Куприна виновным и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что в своем последнем слове Куприн полностью признал свою вину и просил суд, быть к нему снисходительнее (читать подробнее).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!