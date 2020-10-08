Пожар на складах боеприпасов под Рязанью: стало известно, как будут учиться дети в зоне ЧС

В зоне ЧС в Рязанской области находятся семь образовательных учреждений и их филиалов. В Скопинском районе это Мало-Шелемишевская школа (133 учащихся), Мало-Шелемишевский детский сад (21 ребенок), Желтухинский детский сад (5 детей), Шелемишевская школа (31 человек), Шелемишевский детский сад (10 человек).

В Ряжском районе – Первомайская основная школа (17 детей), Первомайский детский сад (10 детей). В самом поселке Желтухинский школы нет.

Работа детских садов приостановлена. Ученики Вослебовской школы переходят на дистанционную форму обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школы Скопинского района и Первомайского филиала Ряжской школы №3. Остальные учреждения, входящие в зону ЧС, работают в штатном режиме.

По предварительной информации, в результате пожара на территории военного склада выбиты окна и двери школы и детсада в Мало-Шелемишево, а также потрескались стекла в Первомайской школе Ряжского района.

Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее).

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате взрывов, один человек находится в реанимации. В радиусе 5 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В Рязанской области ввели режим ЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!