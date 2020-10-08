Вторая волна коронавируса в Рязани? За сутки заразились 58 человек, на очереди еще 65

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 8 октября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
8 октября в Рязани и области выявили еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает опергруппа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 8589 человек.
Еще 65 положительных теста находятся на подтверждении в министерстве здравоохранения Рязанской области. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 8654 человек.
Напомним, ранее администрация Рязани опубликовала свежую статистику по зараженным в районах города (читать подробнее).
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