Скончался Александр Петрович Андреев, Герой России, уроженец рязанской земли

Александр Петрович Андреев.

В возрасте 97 лет ушел из жизни Александр Петрович Андреев. Уроженец села Березово Рязанской области (ныне Пронский район) - один из двух ныне живущих Героев Российской Федерации, удостоенных этого высокого звания за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны.

После школы в 1940 году Александр Петрович поступил в Рязанский педагогический институт. В 1941 году его призвали в ряды РККА и направили в авиационную школу, которую он закончил в 1943 году.

Весь боевой путь Александр Андреев прошел в составе 249-го истребительного авиаполка (с апреля 1944 года - 163-й гвардейский истребительный авиационный полк), который действовал в составе Отдельной Приморской армии, с апреля 1944 - на 4-м Украинском, с июня 1944 - на 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Крымской, Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях.

После войны Александр Петрович продолжал службу в Советской Армии. С октября 1989 года генерал-полковник авиации Андреев – в отставке. Вел активную воспитательно-патриотическую работу, возглавлял ветеранские организации.

Александр Петрович является автором 15 научных трудов по вопросам применения авиации. Кандидат военных наук. Жил он в Москве, в районе Сокольники.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации № 477 от 8 мая 1995 года генерал-полковнику авиации в отставке Андрееву Александру Петровичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.