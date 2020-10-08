Менее чем за месяц 41 рязанский студент заболел коронавирусом

С середины сентября в вузах Рязанской области выявили 41 случай коронавирусной инфекции. Такую информацию глава регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева озвучила на рабочей встрече губернатора Николая Любимова с участниками Совета ректоров.

Сараева подчеркнула, что групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано. Тем не менее, руководителям вузов напомнили о необходимых противоэпидемических мерах: обязательная термометрия, наличие средств защиты органов дыхания, обработка рук антисептиками, обеззараживание воздуха, ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, «максимальное разобщение учебных групп и потоков» при организации учебного процесса. Массовые мероприятия с участием студентов запрещены.

Любимов требования Роспотребнадзора поддержал и попросил тщательно поработать над их соблюдением.