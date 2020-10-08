Два слесаря вывезли женщину-инвалида из зоны ЧП в Скопинском районе

Два рязанских газовика Сергей Ерошенко и Сергей Мохов помогли МЧС и эвакуировали женщину из зоны ЧП в Шелемишевских Хуторах. Об этом «Комсомолке» сообщили в АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

— Специалисты объезжали селения, находящиеся в зоне риска, чтобы отключить газ. К ним обратились сотрудники МЧС с просьбой эвакуировать женщину, которая была с сиделкой, и сама ходить не могла, — сказали в пресс-службе компании. — Соседний дом уже начал гореть, поэтому наши сотрудники перенесли женщину в свою машину и доставили к медикам. Сотрудники МЧС в этот момент работали с жителями других домов.

Напомним, 7 октября в 13 населенных пунктах и военной части, на территории которой произошел пожар, отключили газ. Аварийно-диспетчерскую службу перевели в режим повышенной готовности (в каких селах и деревнях отключили газ).

По официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее).

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате взрывов, один человек находится в реанимации. В радиусе 5 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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