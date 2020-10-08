Из-за пожара в Рязанской области изменилось расписание на железной дороге

Пожар на военных складах вблизи поселка Желтухинский продолжается. Через этот населенный пункт проходит железная дорога Ряжск - Павелец, по которой осуществляется регулярное пассажирское сообщение. По понятным причинам, оно оказалось нарушено.

Как сообщил нам источник в Центральной пригородной пассажирской компании, сегодня движение пригородных поездов на участке Скопин - Ряжск отменено. Поезд из Узловой будет следовать только до Скопина и обратно.

Ситуация осложняется тем, что в районе участка, где движение поездов приостановлено, отсутствует автобусное сообщение.

Ранее появилась информация, что в зоне ЧС работают три железнодорожных состава.