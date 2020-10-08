Минобороны стянуло дополнительные силы в Рязанскую область из-за пожара

Минобороны России объявило о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации пожара на складах боеприпасов в Рязанской области. В район ЧС близ поселка Желтухинский стянуты свыше 650 военнослужащих, в том числе около 120 специалистов инженерно-саперных подразделений.

Также на территории военной части и в окрестностях работают или приведены в готовность 194 единицы техники. Среди них пожарные поезда, танки, бронеавтомобили, роботы-саперы, а также беспилотники, которые следят за обстановкой с высоты, и другие средства.

Из Псковской и Тверской областей на военный аэродром «Дягилево» перебазировали самолеты Ил-76. Утром 8 октября перед ними стояла задача сбросить воду на очаги возгорания, чтобы их локализовать.

В Минобороны сообщили о снижении интенсивности взрывов отдельных снарядов, что «говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов в эпицентре пожара».