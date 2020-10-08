Партийцы предложили кандидатуру сенатора от Рязанской облдумы

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7 октября состоялось заседание президиума регионального политического совета. Одним из вопросов повестки стало принятие решения о кандидатуре члена Совета Федерации от законодательного собрания.

«В связи с избранием нового состава Рязанской областной Думы нам необходимо предложить кандидатуру на должность сенатора – представителя в верхней палате парламента», – уточнил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин.

Единороссы предложили направить на рассмотрение президиума Генсовета партии кандидатуру одного из лидеров внутрирегиональной группы на прошедших выборах Игоря Морозова. Он уже написал заявление о сложении полномочий члена Совета Федерации и принял мандат депутата законодательного собрания.

«Игорь Николаевич – политик федерального уровня, который занимает активную позицию по решению вопросов с учетом интересов региона. При его поддержке проводятся значимые для Рязанской области законодательные инициативы», – отметил Аркадий Фомин.

Решение было принято членами президиума регионального политсовета единогласно.

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