На Московском шоссе произошло массовое ДТП.

Вечером 7 октября на Московском шоссе произошла массовая авария. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец происшествия.

По предварительным данным, столкновение произошло на пересечении Московского шоссе и улицы Западной.

— Три-четыре машины друг в друга поврезались, все кроссоверы да внедорожники. Но никто не пострадал, «скорая» была на месте, но никого не забрала, — сказал источник.

В итоге сотрудники ДПС всех водителей отпустили, кроме одного, с ним долго беседовали. А его машину буксиром на обочину отволокли.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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