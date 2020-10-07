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Рязанские единороссы определили кандидатуру на должность председателя облдумы. Решение принято на заседании президиума регионального политсовета, которое прошло 7 октября. На пост спикера законодательного собрания член Высшего совета партии, губернатор Николай Любимов предложил секретаря Рязанского отделения «Единой России» Аркадия Фомина.

«Предстоит реализовать все поручения президента России Владимира Путина, продолжать работу по исполнению национальных проектов, которые должны быть воплощены максимально эффективно и качественно, чтобы все было действительно направлено на улучшение качества жизни жителей региона», – подчеркнул губернатор.

Лидер рязанских единороссов поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.

«Впереди у депутатов от партии работа над реализацией предвыборной программы, с которой мы шли на выборы», – обратился Аркадий Фомин к членам президиума.

Кроме этого, на заседании были рассмотрены вопросы о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Рязанской областной Думы и руководителя и его заместителей партийного объединения в региональном парламенте.

На пост сенатора от законодательного собрания единороссы выдвинули кандидатуру Игоря Морозова.

На должность руководителя фракции партии «Единая Россия» предложили Татьяну Панфилову, ее заместителей – Михаила Агапкина и Екатерину Мухину. Первое организационное заседание партийного объединения состоится 8 октября.

Члены президиума регионального политсовета единогласно поддержали все кандидатуры.

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