Из-за ЧП в рязанской военной части запустили «горячую линию»

Правительство Рязанской области объявило о запуске «горячей линии» в связи с ЧП в Скопинском районе. Она работает по номеру 8 (4912) 25-72-90.

Напомним, у населенного пункта Желтухино 7 октября загорелась военная часть со складами боеприпасов. С середины дня там продолжают взрываться снаряды.

На месте в составе оперативной группы работают представители командования Минобороны России, министр МЧС, руководители органов власти.

Из 14 прилегающих населенных пунктов эвакуируют более 1600 человек. Перекрыт 11-километровый участок трассы «Каспий».