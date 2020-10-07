В зоне риска взрывов боеприпасов в Рязанской области отключили газ

В 13 населенных пунктах и военной части, на территории которой 7 октября произошел пожар, отключили газ. Об этом сообщает «Газпром газораспределение Рязанская область». Аварийно-диспетчерскую службу перевели в режим повышенной готовности.
В зоне отключения находятся:
- Желтухино;
- Кузьминка;
- Гореловка;
- Шелемишево;
- Шелемишевские хутора;
- Рановка;
- Городецкое;
- Ново-Бараково;
- Московка;
- Конюхово;
- Костемерево;
- Свистовка;
- Летово.
Местных жителей призвали перекрыть подачу газа к газовому оборудованию.
Ранее МЧС сообщило об эвакуации 14 населенных пунктов, где проживают более 1600 человек. Ранее появилась информация о перекрытии трассы «Каспий» в Скопинском районе.