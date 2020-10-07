В зоне риска взрывов боеприпасов в Рязанской области отключили газ

В 13 населенных пунктах и военной части, на территории которой 7 октября произошел пожар, отключили газ. Об этом сообщает «Газпром газораспределение Рязанская область». Аварийно-диспетчерскую службу перевели в режим повышенной готовности.

В зоне отключения находятся:

- Желтухино;

- Кузьминка;

- Гореловка;

- Шелемишево;

- Шелемишевские хутора;

- Рановка;

- Городецкое;

- Ново-Бараково;

- Московка;

- Конюхово;

- Костемерево;

- Свистовка;

- Летово.

Местных жителей призвали перекрыть подачу газа к газовому оборудованию.

Ранее МЧС сообщило об эвакуации 14 населенных пунктов, где проживают более 1600 человек. Ранее появилась информация о перекрытии трассы «Каспий» в Скопинском районе.