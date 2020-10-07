В Рязани изменится маршрут трех автобусов

С 9 октября 23:00 до 10 октября 07:00 в Рязани изменят схему движения городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина - ремонтно-путевые работы и закрытие движения транспорта на железнодорожном переезде по улице Военных Автомобилистов.

Изменения в маршрутах движения автобусов УРТ:

- автобусы маршрута №20 на участке пути между остановками «Автомобильный институт» и «Гостиница Первомайская» будут следовать по ул. Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Изменения в схеме движения маршруток:

- автобусы №62 при движении в сторону Мехзавода будут следовать до остановки «Октябрьский городок»;

- автобусы №77 на участке пути между остановками «Автомобильный институт» и «улица Вокзальная» будут следовать по ул. Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

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