Мэр Рязани Сорокина уехала на учебу в Сколково.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поехала в Сколоково учиться по программе для городских управленцев. Об это чиновница сообщила на своей странице в Facebook.

«Для участия в этой программе отобраны 500 претендентов из 100 крупнейших городов России. Перед тем, как получить приглашение, мы прошли конкурсный отбор, онлайн-собеседование, написали эссе. Учиться надо всегда и везде, нельзя останавливаться на достигнутом. А при управлении городом это жизненно необходимо», - написала Сорокина.

Лучшие профессора ведущих школ мира, а также эксперты-практики в области управления и городского развития расскажут рязанскому мэру о стратегическом развитии города, благоустройстве и оживлении городских пространств, транспортной системе, экологии, коммунальной инфраструктуре и многом другом.

«После прохождения обучения нам предстоит переработать и осмыслить полученные знания, чтобы применить лучшие мировые практики городского управления во благо Рязани и ее жителей», - отметила чиновница.

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