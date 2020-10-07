«Это мой долг»: губернатор Любимов сделал прививку от гриппа. Фото: телекомпания ТКР.

7 октября на заводе биофармацевтической компании «Форт» губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от гриппа, сообщает «РВ». Напомним, именно на этом предприятии ежегодно выпускают до 30 млн вакцин Ultrix.

– Болеть - плохо для любого человека. Любая болезнь всегда выбивает из рабочего ритма, а у губернатора всегда много работы, поэтому я считаю своим долгом сделать прививку, – сказал Любимов.

Отметим, что в Рязанской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки выявили 55 зараженных человек, на очереди еще 58 (читать подробнее).

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