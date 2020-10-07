На трассе в Скопинском районе 20-летний водитель насмерть сбил пешехода.

Поздно вечером 6 октября в Скопинском районе на втором километре автодороги Коготково – Корневое – Князево - станция Топилы 20-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил 46-летнего мужчину, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в не положенном месте.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался до приезда медицинской бригады.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

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