Губернатор Любимов сделал селфи с телеведущей Еленой Малышевой.

6 октября в правительстве Рязанской области побывала известная телеведущая Елена Малышева. Руководительница программ «Здоровье» и «Жить здорово» сфотографировалась с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым (теперь еще и депутатом облдумы – Ред.) и главой Рязанского региона Николаем Любимовым.

«Сегодня у нас в гостях побывала Елена Малышева со съемочной группой программы «Жить здорово». Был рад пообщаться с таким позитивным человеком!», - не смог скрыть радость от встречи рязанский губернатор.

Напомним, Елена Малышева приехала в Рязань, чтобы снять сюжет о производстве вакцины против гриппа Ultrix. Телеведущая погуляла по городу и много шутила про грибы (читать подробнее).

Ранее губернатор Николай Любимов встретился в своем рабочем кабинете с схиархимандритом Илией (Ноздрин), духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— Поговорить с отцом Илием - большая радость, — отметил Любимов (читать подробнее).

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