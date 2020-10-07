На сильном пожаре в Недостоеве из многоэтажки спасли пять человек

На сильном пожаре в рязанском микрорайоне Недостоево из многоэтажки спасли пять человек.

Вечером 6 октября в региональное управление МЧС поступила информация о серьезном пожаре на улице Сельских Строителей – горела квартира в девятиэтажном доме. Площадь возгорания составила 12 кв. метров.

Сотрудники МЧС спасли пять человек и 25 жильцом многоквартирного дома эвакуировали.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Боролись с огнем 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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