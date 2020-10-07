Появилось видео смертельного ДТП в Приокском, в котором погиб мотоциклист

Появилось видео с моментом страшного ДТП в микрорайоне Прикоский, в результате которого погиб мотоциклист. На кадрах видно, как молодой человек на скорости влетел в легковой автомобиль.

Напомним, смертельная авария произошла в субботу, 3 октября, у дома №38 по улице Октябрьской. Мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

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