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Коронавирус Covid-19

В больницах Рязани увеличилось количество пациентов, тяжело больных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, 7 октября – когда начнется вторая волна?
Источник:kp.ru
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Последние новости по коронавирусу в Рязани на 7 октября.

Последние новости по коронавирусу в Рязани на 7 октября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 7 октября в больницах Рязанской области находятся 224 человека, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на два человека меньше, чем сутками ранее. Из них 7 (-1) детей.

Состояние 56 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 156 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 (+3) человек, из них восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

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