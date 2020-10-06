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Автобусы №13 в Рязани пустят по улице Маяковского

Изменения внесут после перекрытия моста на улице Ленина
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

В администрации Рязани прошла встреча с активистами Михайловского шоссе и Ситников. Они от лица жителей попросили скорректировать график движения автобусов №13 в вечернее время и подняли вопрос соблюдения расписания. Очевидно, транспортная доступность – наболевшая проблема для этого района.

- Сотрудники управления транспорта взяли вопрос в работу для дальнейшего решения, - сообщили власти.

Кстати, на встрече прозвучала информация, что автобусы №13, когда мост на улице Ленина перекроют полностью, пустят по улице Маяковского. Напомним, что движение транспорта в этот период организуют по трем направлениям.