В Рязанской области назвали «Учителя года»

Ольга Ивлянова. Фото: ryazangov.ru
5 октября в Рязани состоялось торжественное собрание в честь Дня учителя. Педагогов поздравил губернатор Николай Любимов.
- Мы всегда будем помогать вам в стремлении повышать свое мастерство, реализовывать творческие задумки, инновационные проекты, - цитирует Любимова пресс-служба правительства.
На мероприятии подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020». Победитель - учитель географии рязанской школы №72 Ольга Ивлянова – представит Рязанскую область на всероссийском этапе.
Премии губернатора помимо Ольги Николаевны удостоены еще пять суперфиналистов:
- учитель математики школы № 64 Ольга Торопова (Рязань),
- учитель физической культуры школы № 73 Наталья Терешина (Рязань),
- учитель географии Листвянской средней школы Ирина Живова (Рязанский район),
- учитель информатики Средней школы № 7 Любовь Жалненкова (Касимов),
- учитель начальных классов Ряжской средней школы № 2 Юлия Галенкова (Ряжский район).