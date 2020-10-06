В Рязанской области назвали «Учителя года»

Ольга Ивлянова. Фото: ryazangov.ru

5 октября в Рязани состоялось торжественное собрание в честь Дня учителя. Педагогов поздравил губернатор Николай Любимов.

- Мы всегда будем помогать вам в стремлении повышать свое мастерство, реализовывать творческие задумки, инновационные проекты, - цитирует Любимова пресс-служба правительства.

На мероприятии подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020». Победитель - учитель географии рязанской школы №72 Ольга Ивлянова – представит Рязанскую область на всероссийском этапе.

Премии губернатора помимо Ольги Николаевны удостоены еще пять суперфиналистов:

- учитель математики школы № 64 Ольга Торопова (Рязань),

- учитель физической культуры школы № 73 Наталья Терешина (Рязань),

- учитель географии Листвянской средней школы Ирина Живова (Рязанский район),

- учитель информатики Средней школы № 7 Любовь Жалненкова (Касимов),

- учитель начальных классов Ряжской средней школы № 2 Юлия Галенкова (Ряжский район).