Телеведущая Елена Малышева погуляла по Рязани и посетила ОКБ.

6 октября Рязанскую областную больницу посетила известная телеведущая Елена Малышева со своей съемочной командой. Об этом в своем Instagram сообщил главный врач медицинского учреждения Дмитрий Хубезов.

Как сказала сама Малышева, приехала она в Рязань, чтобы снять сюжет о производстве вакцины против гриппа Ultrix.

Телеведущая уже успела прогуляться по территории кремля, побывала в усадьбе-музее академика Павлова, сфотографировалась арт-объектом «Грибы с глазами» да и вообще много говорила про грибы.

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