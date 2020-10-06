Власти Рязани разъяснили правила акции по проезду со скидкой

Чиновники администрации Рязани объяснили условия акции по проезду со скидкой в общественном транспорте. Ранее в социальных сетях один из рязанцев пожаловался, что акция не действует и приложил фотографию чека.

«Напоминаем, подобные акции действовали на территории Рязани и ранее. В чеке указана полная стоимость поездки. 19 рублей, при этом, списывается с карты клиента, еще 4 рубля перевозчику доплачивает МИР. Акция действует с 1 октября до 31 декабря», - говорится в сообщении администрации.

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