В Рязани объявили конкурс на должность директора Фонда капремонта

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области объявило конкурс на замещение должности руководителя регионального оператора – генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Напомним, в настоящее время обязанности руководителя регионального Фонда капремонта исполняет Виктория Сорокина. Она заняла кресло уволенного Юрия Фурфурака.

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