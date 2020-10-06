Рязанцам предложили проголосовать онлайн за благоустройство парков

Фото: admrzn.ru

С 5 по 9 октября проходит опрос о благоустройстве в Рязани. Причем конкретные объекты уже определены, а администрация города лишь предлагает выбрать первоочередные работы на них. Это:

- ЦПКиО;

- парк Советско-Польского братства по оружию;

- Верхний городской парк.

Голосующих призывают «оставлять свои предложения в комментариях», если ни один вариант не пришелся по душе или есть, чем их дополнить. Принять участие в опросе может любой человек в возрасте от 14 лет.

Также проголосовать можно непосредственно в парках с 12.00 до 15.00.