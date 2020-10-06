В центре Рязани посетитель кафе устроил стрельбу. Ранен один человек

В одном из кафе по улице Дзержинского пьяный посетитель устроил стрельбу из травматического пистолета, сообщает пресс-служба рязанского управления Росгвардии.

Известно, что рано утром 4 октября в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по городу Рязани поступила информация, что возле кафе в центре Рязани произошел конфликт, при этом один из участников потасовки открыл стрельбу из пистолета, ранив своего оппонента.

В результате происшествия мужчину с множественными ранениями в грудь, плечо и голову госпитализировали, а стрелявшего - ранее неоднократно судимого 31-летнего рязанца – задержали.

Напомним, ранее мы сообщали, что недалеко от школы №73 по улице Кальной неизвестный мужчина стрелял по прохожим из пневматического пистолета (читать подробнее).

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