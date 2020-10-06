В Рязанской области зафиксировали всплеск подростковой преступности

В Рязанской области заметно увеличился уровень подростковой преступности, сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ. На фоне сокращения преступлений, совершаемыми студентами и подростками в России, в нескольких регионах страны она наоборот увеличилась. К ним относятся:

- Рязанская область;

- Тверская область;

- Ярославская область;

- Республика Карелия;

- Новгородская область.

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