«Большая радость»: губернатор Любимов встретился с духовником патриарха

Николай Любимов с духовником патриарха Кирилла.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с схиархимандритом Илией (Ноздрин), духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Фотографию из своего кабинета в правительства Любимов выложил в социальной сети.

«Поговорить с отцом Илием - большая радость. Всю свою жизнь он посвятил помощи и служению людям. Удивительный человек, нравственный и духовный пример для каждого верующего», - написал губернатор.

Напомним, духовник патриарха приехал в Рязань 4 октября, где провел несколько богослужений. Последнее прошло сегодня, 6 октября, в Спасо-Преображенском монастыре.

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