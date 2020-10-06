Масштабное отключение: около 40 селений Рязанской области 6 октября остались без электричества. Фото: Алексей ФОКИН

6 октября в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. В Касимовском районе, если верить энергетикам, света нет уже с пяти часов утра.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Касимовский район:

- деревня Ашуково, деревня Марьино-Заречное, деревня Чернышово-Починки, деревня Бреево, село Лом, деревня Сидорово, деревня Шепелево, деревня Ананьино, село Балушевы Починки, село Бетино, деревня Василево, деревня Давыдово, деревня Ерденево, деревня Жданово, деревня Захарово, деревня Мальцево, село Перво, деревня Савино, деревня Сеитово, село Толстиково, деревня Чинур, деревня Шемякино — с 05:00 до 18:00;

- село Любовниково, деревня Верхняя Козлань, деревня Еспинки, село Иванчино, село Ласино, деревня Мишуково — с 11:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Большие Поляны — с 08:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Голышово — с 08:30 до 19:00;

- село Воскресенье, деревня Гаврино, деревня Мамасево, деревня Ново-Савино, деревня Часлово — с 09:00 до 17:00;

- деревня Коренево, деревня Молькино — с 13:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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