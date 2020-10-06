В больницах Рязани вновь увеличилось количество больных, зараженных коронавирусом

Пока неизвестно, когда в Рязани начнется вторая волна коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро 6 октября в больницах Рязанской области находится 226 человек, зараженный коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на пять человек больше, чем сутками ранее. Из них восемь детей.

Состояние 56 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 156 (+5) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 14 человек, из них 8 (+1) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

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