Врач рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить иммунитет в преддверии эпидсезона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-эпидемиолог Рязанского кардиодиспансера Светлана Муратова рассказала, как подготовить иммунную систему в преддверии эпидемиологического сезона.

По словам специалиста, нужно правильно организовать режим дня, труда, отдыха. Это обязательно должен быть полноценный сон, потому что недосып пагубно отражается на состоянии иммунитета.

— Кроме того, следует уделить внимание питанию, принимать достаточно количество белков, жиров и углеводов, — говорит врач-эпидемиолог. — Еда должна быть калорийной, соответствующей возрасту и весу человека. Не должно быть радикальных диет, не стоит ограничивать себя в белковой пище, потому что из белков состоят наши гормоны, иммуноглобулины, ферменты, в том числе лизоцим – фермент местной защиты. Не будет белков – не будет факторов защиты организма.

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