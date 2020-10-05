В Deep Club рассказали, почему они не будут работать

Deep Club временно прекратил работу до 8 октября. Об этом сообщается на официальной страничке заведения в Instagram. Причина закрытия - техническое обслуживание, замена и ремонт оборудования.

Но уже 9 октября двери заведения вновь откроются для всех желающих приятно провести время.

Напомним, 5 октября в Рязани приостановили работу клуба Deep club, расположенного на проезде Завражнова. По данным Роспотребнадзора, санитарные врачи выявили в развлекательном заведении нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавирусной инфекции (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!